Huit morts dont six civils dans des frappes israéliennes sur la Syrie

Des frappes israéliennes sur la région de Homs, dans le centre de la Syrie, ont fait huit morts dont six civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), le ministère syrien de la Défense évoquant un nombre indéterminé de civils tués ou blessés.

"Huit personnes ont été tuées, dont six civils -- parmi lesquels une femme et un enfant --, et deux combattants du Hezbollah libanais, dans des frappes israéliennes contre un immeuble du quartier de Hamra dans la ville de Homs", a indiqué mercredi matin l'OSDH, revoyant à la hausse un bilan précédent qui était de cinq morts.

L'Observatoire, basé au Royaume-Uni mais qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie, a souligné que le bilan de ces frappes nocturnes pourrait à nouveau s'alourdir, des victimes étant encore sous les décombres.