Human Rights Watch accuse Meta de "réduire au silence" les voix pro-palestiniennes

L'ONG Human Rights Watch (HRW) a accusé jeudi Meta de restreindre les contenus pro-palestiniens sur Facebook et Instagram, dénonçant une "censure en ligne systémique" depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

"Les politiques et systèmes de modération de contenus de Meta réduisent de plus en plus au silence les voix en faveur de la Palestine sur Instagram et Facebook", écrit-elle dans un rapport de 51 pages publié jeudi.

Cette censure est "particulièrement nocive dans une période de terribles atrocités et de répression qui étouffent déjà les voix des Palestiniens", a déclaré Deborah Brown, directrice adjointe par intérim de la division Technologies et droits humains de HRW, citée dans le communiqué de l'ONG.