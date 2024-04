Humanitaires tués à Gaza: Londres veut "un examen indépendant" de l'enquête israélienne

"Nous examinons attentivement les premières conclusions de l'enquête menée par Israël sur la mort des travailleurs humanitaires du WCK (l'ONG World Central Kitchen) et saluons la suspension de deux officiers comme première étape", a déclaré sur X le ministre britannique des Affaires étrangères.

"Ces conclusions doivent être publiées dans leur intégralité et suivies d'un examen totalement indépendant pour garantir la plus grande transparence et responsabilité", a-t-il insisté.