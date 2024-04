Humanitaires tués à Gaza: Sánchez critique sévèrement Netanyahu

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a sévèrement critiqué mercredi le gouvernement israélien, qualifiant d'"insuffisantes" et "absolument inacceptables" ses explications à la mort lundi de sept employés d'une ONG humanitaire dans la bande de Gaza.

"Les premières déclarations qu'a faites le Premier ministre (israélien Benjamin) Netanyahu sur ce qu'il s'est passé à Gaza concernant l'ONG du chef (de cuisine) José Andrés ne me paraissent pas suffisantes", a déclaré M. Sánchez, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse à Doha au terme d'une tournée dans trois pays de la région.

M. Netanyahu a reconnu mardi qu'Israël était responsable de la mort de ces sept personnes, parlant de frappe "non intentionnelle" et qualifiant l'"incident" de "tragique". "Cela arrive dans une guerre", avait-il ajouté, s'engageant à faire "tout pour que cela ne se reproduise plus jamais".