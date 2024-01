IA: l'entreprise émiratie G42 nie le moindre lien avec la Chine

L'entreprise émiratie G42, spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) et accusée par un élu américain de travailler notamment avec l'armée chinoise, a "catégoriquement nié" vendredi dans un communiqué le moindre lien avec le gouvernement chinois et "son complexe militaro-industriel".

"En tant qu'entreprise internationale G42 a établi un réseau mondial de partenariats avec le temps, parmi lesquelles des entreprises chinoises. Ces engagements sont une pratique classique parmi les entreprises internationales de la technologie", a assuré l'entreprise dans son communiqué.

"G42 opère dans le respect strict et moral de l'ensemble des lois et régulations applicables. Toute insinuation suggérant l'inverse est infondée et irresponsable", a ajouté l'entreprise.