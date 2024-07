"Il est temps pour lui de passer le flambeau": Joe Biden sous pression après de nouveaux appels à jeter l'éponge

Un influent sénateur américain a rejoint dimanche le rang des élus de plus en plus nombreux à appeler Joe Biden, 81 ans, à se retirer de la campagne présidentielle, une pression qui s'exacerbe alors que de nouveaux sondages le donnent à la peine.

Il a appelé le président à achever son mandat et a continuer de s'impliquer pour aider l'Ukraine et favoriser un processus de paix au Proche Orient.

"J'ai le coeur lourd, mais je pense qu'il est temps pour lui (Joe Biden) de passer le flambeau à une nouvelle génération", a déclaré le sénateur indépendant Joe Manchin, sur les plateaux des matinales dominicales de CNN et ABC. "Je suis inquiet pour la santé du président et son bien être", a ajouté M. Manchin, longtemps voix à part du Parti démocrate qu'il a fini par quitter il y a quelques mois.



S'il ne fait plus partie des rangs démocrates, le sénateur de Virginie Occidentale reste une voix qui compte sur l'échiquier politique américain et un vieil ami de Joe Biden.



Son appel s'ajoute à ceux de plus de 30 élus démocrates qui demandent au président sortant de laisser la place à un ou une candidate plus jeune, une hémorragie qui n'en finit pas depuis le débat du 27 juin où il a paru très diminué physiquement face à Donald Trump, cherchant ses mots, ne terminant pas ses phrases et affichant un visage parfois hagard.

À lire aussi Les symptômes de Joe Biden atteint de Covid-19 vont en s'améliorant



En plus de Joe Manchin, l'élu démocrate du Minnesota Dean Phillips, qui s'était présenté contre Joe Biden à la primaire démocrate avant de se rallier, s'est ajouté à la liste.