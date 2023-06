Il imitait la voix de femmes connues pour tromper ses victimes: la "reine de l'escroquerie" d'Hollywood risque de se retrouver devant la justice américaine

La justice britannique a donné mardi son feu vert à l'extradition d'Hargobind Tahilramani, un escroc présumé surnommé "la reine de l'escroquerie d'Hollywood" pour avoir soutiré des centaines de milliers de dollars à des professionnels du cinéma en se faisant passer pour des femmes influentes d'Hollywood.

D'origine indonésienne, ce virtuose de l'imitation des voix féminines et des accents est accusé d'avoir ainsi soulagé de plus d'un million de dollars (un peu plus de 900.000 euros) plus de 300 personnes, dont des acteurs, scénaristes et photographes, entre 2013 et 2020.