"Il n'y a pratiquement plus de maisons debout": notre journaliste découvre un village marocain détruit par le séisme

Certains villages n'ont par ailleurs pas encore été atteints par les secours. Les routes sont détruites, il ne reste parfois plus rien des villages, ni même des hôpitaux.

Présent dans la commune de Talat N'Yaaqoub, à quelques kilomètres de Marrakech, notre journaliste raconte ce qu'il a observé à son arrivée. "Le spectacle que nous découvrons est terrifiant. Il n'y a pratiquement plus de maisons debout. C'est impressionnant de voir ces amas de débris abattus dans ce village. Les secours ont mis énormément de temps pour arriver dans ces zones très reculées, et situées au coeur des montagnes. Nous avons quitté Marrakech il y a près de 4h et on a mis le double de temps car nous avons dû emprunter des chemins escarpés. Nous avons croisé des centaines de camions qui venaient apporter des dons pour les sinistrés. Des tentes ont été aménagées pour reloger les habitants de la commune. Il y a les camions de la protection civile et des pompiers. Nous allons aller à la recherche des équipes qui sont en train de réaliser un travail énorme pour tenter de retrouver d'éventuels survivants sous les amas de débris."