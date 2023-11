Ile-de-France: des associatifs accusent la police de violences "systémiques" envers les migrants

Il y a ceux que l'on déloge de leur tente, ceux à qui on flanque un coup au passage et ceux parfois "passés à tabac": les migrants sans-abri en Ile-de-France sont victimes de violences policières "systémiques" et "massivement sous-estimées", accuse un rapport associatif.

L'épisode, devenu emblématique de ces violences selon le "Collectif Accès au droit", avait indigné jusqu'au sein du gouvernement, dont le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait jugé les images "choquantes".

"En dehors de cette séquence d'indignation unanime, ces violences perdurent dans le plus grand silence et se poursuivent sous différentes formes: harcèlement, évictions de lieux de vie, destructions de biens, violences verbales et physiques", égrènent les auteurs, qui soulignent la "dimension systémique" de ces actes à Paris et sa périphérie depuis que les situations de campements ont émergé sur fond de crise migratoire.

Entre 2015 et 2023, le collectif a "comptabilisé et documenté 450 témoignages de violences policières commises envers les personnes exilées".