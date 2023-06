Ils écumaient et volaient les musées du nord-est américain : neuf hommes inculpés

Un Warhol, un Pollock et une quantité innombrable de souvenirs sportifs de collection: neuf malfaiteurs présumés ont été inculpés jeudi dans le nord-est des Etats-Unis, accusés d'avoir écumé les musées et volé des objets précieux pour les revendre au marché noir, dans les années 2000 et 2010.

Les neuf hommes, dont huit ont été arrêtés et un autre est en fuite, sont accusés d'avoir écumé les salles de très nombreux musées et institutions depuis 1999 et jusqu'en 2018, pour mettre la main sur des toiles, des trophées sportifs, minéraux précieux et armes de collection, des butins qui dépassaient les plusieurs centaines de milliers de dollars à chaque cambriolage, explique un communiqué du parquet fédéral de l'Etat de Pennsylvanie.