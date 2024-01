Ils ont "gâché leur avenir": en Corée du Nord, deux ados condamnés à 12 ans de travaux forcés pour avoir regardé des séries

En Corée du Nord, 2 adolescents de 16 ans ont été condamnés à 12 ans de travaux forcés. Ils n'ont pas tué, ils n'ont pas volé... ils ont juste regardé des émissions, des séries et des films sud-coréens. Là-bas, on ne rigole pas avec ces choses-là. On risque même la peine de mort.