Incendies à Hawaï: démission du responsable de la gestion des crises de Maui

Les survivants affirment qu'ils n'ont pas été prévenus qu'un feu se dirigeait vers Lahaina et ses 12.000 habitants.

La plupart des victimes se sont retrouvées prises au piège dans leur maison ou leur voiture alors qu'elles tentaient désespérément d'échapper aux flammes dévorantes.

Le bilan provisoire de ce feu qui a englouti la cité portuaire de Lahaina, ex-capitale du royaume d'Hawaï, s'élève à 111 morts. Il s'agit déjà de l'incendie le plus meurtrier depuis plus d'un siècle aux Etats-Unis et le bilan définitif pourrait être bien plus lourd.