Incitation à appliquer la "priorité nationale": jusqu'à six mois avec sursis requis contre deux responsables du RN

Ils sont mis en cause pour avoir incité à appliquer la "priorité nationale", pierre angulaire du programme de leur parti, en élaborant il y a plus de dix ans un "guide de l'élu RN": jusqu'à six mois de prison avec sursis ont été requis contre trois responsables ou ex-responsables du RN. Ces deux cadres et une ex-membre du Rassemblement national (RN) comparaissaient mardi devant le tribunal de Nanterre pour complicité de provocation à la discrimination, tandis que le procès d'un quatrième responsable mis en cause pour provocation à la haine dans la même affaire a été renvoyé au 3 juin 2025 pour raisons médicales.

"On a une incitation claire à commettre cette distinction (entre Français et étrangers), ce sont des instructions qui sont carrément données aux élus", a estimé le ministère public lors de ses réquisitions, face à une salle pleine à craquer. "Les politiciens devraient être particulièrement attentifs à la défense de la démocratie et de ses principes", a ajouté le procureur. Il a requis six mois d'emprisonnement avec sursis et 10.000 euros d'amende contre deux des prévenus, le maire d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) Steeve Briois et l'ex-secrétaire nationale du Front national (devenu RN) chargée des élus Sophie Montel, qui a quitté la formation en 2017.

Contre Marie-Thérèse Costa-Fesenbeck, adjointe au maire de Perpignan, il a demandé une amende du même montant. M. Briois "a tout notre soutien", a tweeté le président du RN Jordan Bardella pendant l'audience, dénonçant "une grave atteinte à la liberté d'expression à propos d'une mesure de bon sens, largement plébiscitée par les Français". Aucun des trois prévenus n'était présent à l'audience.