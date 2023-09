Incursion d'avions chinois: Taïwan appelle Pékin à cesser ses "actions destructrices"

Taïwan a exhorté lundi la Chine à mettre fin à ses "actions unilatérales destructrices", après avoir détecté plus d'une centaine d'avions et neuf navires de guerre chinois autour de Taïwan en l'espace de 24 heures.

Ces sorties "posent de graves problèmes de sécurité de part et d'autre du détroit de Taïwan et dans la région", a-t-il ajouté dans un communiqué.

"Le harcèlement militaire continu" de la Chine "peut facilement conduire à une montée en flèche des tensions et détériorer la sécurité dans la région", a-t-il mis en garde, appelant Pékin à "cesser immédiatement ces actions unilatérales destructrices".

Parmi les avions militaires détectés, 40 ont franchi la ligne médiane - une démarcation non officielle entre la Chine et Taïwan que la première ne reconnaît pas - et sont entrés dans la zone d'identification de la défense aérienne (Adiz) du sud-ouest et du sud-est, selon le communiqué.