Inde: 12 morts et 60 blessés dans la chute d'un panneau lors d'une tempête

Douze personnes ont été tuées et au moins soixante blessées dans la chute d'un panneau d'affichage renversé lundi par une forte tempête à Bombay, ont annoncé les autorités municipales de la capitale financière de l'Inde située dans l'ouest du pays.

Des dizaines de personnes se sont retrouvées piégées sous le panneau qui est tombé près d'une station-service dans l'est de la ville.

Plus tôt, les autorités municipales avaient fait état de 60 personnes secourues et admises à l'hôpital.

Jeudi, Bombay a été frappée par de violentes intempéries accompagnées d'averses et de tempêtes de poussière qui ont déraciné des arbres et causé de brèves coupures de courant et des interruptions du trafic ferroviaire.