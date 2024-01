Inde : au moins 12 morts et 30 blessés dans un accident entre un bus et un camion

Douze personnes ont trouvé la mort et une trentaine d'autres ont été blessées mercredi dans un accident impliquant un bus et un camion dans l'État d'Assam, dans le nord-est de l'Inde.

Les accidents de la route sont fréquents en Inde à cause de chaussées mal entretenues, du mauvais état de certains véhicules et du peu d'attention portée aux règles de circulation. En 2021, plus de 150.000 personnes ont été tuées et près de 400.000 blessées dans quelque 412.000 accidents de la route, d'après les dernières données disponibles du ministère des Transports. La population indienne est estimée à 1,4 milliard d'habitants.