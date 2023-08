Inde: au moins 49 morts après de fortes pluies

Plusieurs jours de pluies torrentielles ont détruit des ponts et des bâtiments, emporté des véhicules dans les États de l'Uttarakhand et de l'Himachal Pradesh, situés dans le nord du pays.

Lors de la mousson, les inondations et glissements de terrain sont fréquents et entraînent des dégâts considérables. Selon les scientifiques, les pluies de mousson sont plus fortes et fréquentes en raison du changement climatique.