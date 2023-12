Inde: des journalistes ciblés par le logiciel espion Pegasus

"De plus en plus, les journalistes en Inde sont confrontés à la menace d'une surveillance illégale, simplement parce qu'ils font leur travail, ainsi qu'à d'autres outils de répression, comme l'emprisonnement en vertu de lois draconiennes, les campagnes de diffamation, le harcèlement et l'intimidation", a déclaré Donncha O Cearbhaill, responsable du Security Lab d'Amnesty.

Le rapport évoque les cas des journalistes Siddharth Varadarajan (The Wire) et Anand Mangnale (The Organized Crime and Corruption Reporting Project), dont l'analyse de leur IPhone a révélé des traces de la présence de Pegasus.