Inde: le parti au pouvoir s'offre une large victoire dans des élections locales

Le parti au pouvoir du Premier ministre indien Narendra Modi a largement battu l'opposition aux élections organisées dans trois des États clés du centre du pays, selon des résultats annoncés dimanche, quelques mois avant les élections nationales dans le pays le plus peuplé du monde.

Le BJP a arraché à l'opposition le contrôle des États du Chhattisgarh et du Rajasthan, et il a conservé le Madhya Pradesh.

Les victoires dans trois des cinq États qui ont voté en novembre renforcent le parti de droite BJP (Bharatiya Janata Party) et M. Modi, toujours très populaire après dix ans au pouvoir et favori pour remporter un troisième mandat consécutif l'année prochaine.

Ces résultats sont considérés comme un nouveau revers pour Rahul Gandhi, 53 ans, dirigeant du Congrès national indien, principal parti d'opposition, de centre-gauche, qui avait mené une campagne agressive contre M. Modi.

Le père, la grand-mère et l'arrière-grand-père de M. Gandhi ont été des premiers ministres et des piliers politiques qui ont dominé le paysage politique indien pendant des décennies. Le parti du Congrès, autrefois force politique dominante de l'Inde, a cependant perdu les deux dernières élections nationales, en 2014 et 2019, dans des défaites historiques face au BJP.

Le Congrès a toutefois remporté l'État méridional de Telangana, face à un parti régional, tandis que les votes dans un petit État du nord-est de l'Inde, le Mizoram, seront comptés lundi.