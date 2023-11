Inde: les 41 ouvriers bloqués dans un tunnel effondré filmés vivants

En Inde, quarante-et-un ouvriers de la construction piégés depuis dix jours dans un tunnel routier effondré ont été filmés vivants mardi pour la première fois, l'air épuisé et anxieux, alors que les sauveteurs tentent de créer un nouveau passage pour les libérer.

Ils sont apparus, barbus et portant leur casque de chantier, sur les images filmées par la caméra endoscopique que les sauveteurs ont pu leur faire parvenir via un mince conduit par lequel de l'air, de la nourriture et de l'eau leur sont acheminés.