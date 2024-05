Inde: les fans de TikTok peinent à faire le deuil de l'application interdite

L'éviction de TikTok en Inde a surtout profité aux américaines telles que YouTube et Instagram où Sahil Kumar et nombre d'adeptes indiens de l'application chinoise ont fait migrer leurs contenus.

"Il faut des années pour développer une audience sur Instagram et surtout sur YouTube", confirme à l'AFP M. Kumar, 30 ans, dans son studio de Rohtak, à quelques kilomètres au sud de New Delhi.

Ingénieur de profession, il avait même démissionné car il commençait à gagner de l'argent en réalisant des chorégraphies pour des vidéos d'influenceurs et de célébrités indiennes.

Mais sa nouvelle carrière a tourné court en juin 2020 aussitôt que l'application chinoise a disparu du paysage indien, interdite par le gouvernement au motif que TikTok était engagé dans des activités "préjudiciables à la souveraineté et à l'intégrité de l'Inde".

Deux semaines plus tôt, un affrontement frontalier avait eu lieu dans l'Himalaya, le plus meurtrier depuis un demi-siècle entre l'Inde et la Chine, où vingt soldats indiens et quatre soldats chinois sont morts.