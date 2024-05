Inde: mises en garde d'experts face à la vague de chaleur

Les vagues de chaleur constituent "la plus grande menace pour le bien-être de l'Inde aujourd'hui", explique à l'AFP Aarti Khosla, directrice de l'Institut de recherche Climate Trends.

Les récents pics dans la région de la capitale sont, selon elle, "la preuve que la question qui se pose aujourd'hui est celle de la survie".

L'Inde subit actuellement des températures bien supérieures à 45°C dans plusieurs grandes villes.

A New Delhi -plus de 30 millions d'habitants selon les estimations- le thermomètre a encore grimpé mercredi. Une température de 52,9°C, un possible record national, a été enregistrée, même si les autorités s'interrogent sur une erreur de capteur.