Inde: Modi inaugure un temple symbole de sa politique pro-hindouisme

Le Premier ministre indien Narendra Modi doit inaugurer lundi un temple dédié au dieu Rama, temps fort de sa politique nationaliste de promotion de l'hindouisme, lors d'une cérémonie qui lancera officieusement la campagne pour sa réélection.

Des dizaines de milliers de fidèles chantant et dansant, avec force klaxons et tambours, ont convergé vers la ville d'Ayodhya, dans le nord du pays, à pied ou circulant sur des routes embouteillées et des trains bondés.