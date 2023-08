Indes néerlandaises: tensions autours de commémorations aux Pays-Bas

Chaque 15 août, date marquant la capitulation du Japon, précipitée par les bombardements atomiques américains d'Hiroshima et de Nagasaki, les autorités néerlandaises rendent hommage aux victimes de la guerre et de l'occupation japonaise des Indes néerlandaises, notamment des "Jappenkampen" - des camps de concentration japonais où étaient emprisonnées des dizaines de milliers de personnes d'ascendance européenne et eurasienne.

Mais la maire d'Amsterdam Femke Halsema a refusé de se rendre à des commémorations sur le Dam, une place importante du centre de la capitale, entendant protester contre la présence de plusieurs intervenants en faveur de la réhabilitation de Raymond Westerling, une figure controversée de l'Armée royale des Indes néerlandaises (KNIL).