Indonésie: 10 morts et 10 disparus à la suite d'inondations à Sumatra

Des pluies torrentielles ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans le district de Pesisir Selatan, dans la province de Sumatra occidentale, obligeant environ 46.000 personnes à se réfugier dans des abris temporaires.

Des inondations et des glissements de terrain ont fait au moins 10 morts et autant de disparus sur l'île indonésienne de Sumatra, a indiqué samedi un responsable local.

Au moins 14 maisons ont été ensevelies dans un glissement de terrain, plus de 20.000 maisons inondées et huit ponts se sont effondrés, selon le communiqué.

Toujours dans l'ouest de Sumatra, mais dans un autre district, celui de Padang Pariaman, de fortes averses entre jeudi et vendredi ont provoqué le débordement des rivières et provoqué des inondations et un glissement de terrain faisant au moins trois morts, selon un autre communiqué.

Des glissements de terrain se produisent régulièrement en Indonésie pendant la saison des pluies qui se poursuit actuellement. Le problème a été aggravé dans certaines régions par la déforestation.