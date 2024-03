Indonésie: 69 réfugiés rohingyas sauvés en mer après un naufrage

Selon des images réalisées à bord et consultées par l'AFP, les personnes sauvées sont des hommes, des femmes et des enfants.

Les réfugiés ont été découverts agrippés à la coque d'un bateau renversé, à environ 30 km des côtes. Selon l'un des six survivants recueillis la veille, plus d'une centaine de Rohingyas se trouvaient à bord du bateau naufragé.

Un bateau transportant plus d'une centaine de réfugiés rohingyas, selon des rescapés, ainsi qu'une seconde embarcation sur laquelle ils avaient ensuite trouvé refuge ont chaviré mercredi, ont rapporté des pêcheurs locaux. Six des réfugiés ont été secourus mercredi par des pêcheurs, mais un survivant a estimé qu'environ 150 personnes se trouvaient à bord.

Des milliers de Rohingyas risquent chaque année leur vie dans des voyages en mer périlleux et coûteux pour tenter de gagner l'Indonésie ou la Malaisie. Depuis la mi-novembre, plus de 1.700 d'entre eux sont arrivés en Indonésie, le plus important mouvement de migration de Rohingyas vers l'archipel depuis 2015, selon les Nations unies.