Indonésie: au moins 11 morts dont neuf lycéens dans l'accident d'un car scolaire

L'accident, qui s'est produit samedi à 18H48 locales (11H48 GMT) entre les villes de Depok et Lembang, dans l'ouest de l'île, a fait 13 blessés graves et 40 blessés légers, a expliqué à l'AFP Jules Abraham Abast, porte-parole de la police de Java-Ouest.

Le véhicule, avec plus de 60 élèves et des enseignants à son bord, a soudainement dévié sur la gauche, percutant une voiture et trois motos. "Parmi les passagers qui sont morts, neuf étaient des lycéens et un était professeur", a-t-il ajouté, précisant que le onzième mort était l'un des motocyclistes.