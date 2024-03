Indonésie: dramatique opération de sauvetage de Rohingyas en pleine mer

Après une nuit de recherches infructueuses au large de l'Indonésie, le capitaine d'un navire de secours a soudain distingué un point à l'horizon: un groupe de réfugiés rohingyas désespérés et brûlés par le soleil dérivait, accrochés tant bien que mal à la coque rouillée d'un navire renversé.

Partis du Bangladesh, ces hommes, femmes et enfants tentaient de fuir les camps et leur criminalité, la pauvreté et l'absence d'espoir pour atteindre les côtes de l'Indonésie ou, éventuellement, de la Malaisie pour une vie meilleure.