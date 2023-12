Indonésie: le bilan de l'explosion dans une usine de nickel grimpe à 18 morts

En outre, 24 blessés restent hospitalisés, et six autres sont traités dans des cliniques de l'entreprise de l'usine, a ajouté le responsable.

L'accident s'est produit vers 05h30 (22h30 HB samedi) dans une usine de la compagnie Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) dans le parc industriel de Morowali, sur l'île de Sulawesi (est), à environ 1.800 kilomètres à vol d'oiseau de la capitale Jakarta. L'île de Sulawesi est un grand centre de production de nickel, un métal utilisé notamment dans les batteries des voitures électriques et pour la fabrication de l'acier inoxydable. La Chine a fortement investi dans des usines sur place mais les conditions de travail et de sécurité y sont souvent décriées.

En janvier, deux travailleurs, dont un citoyen chinois, avaient été tués dans une usine de fusion de nickel située dans le même complexe industriel pendant une émeute déclenchée à cause des conditions salariales et de la sécurité au travail En juin, un accident survenu dans cette usine avait fait un mort et six blessés.