Indonésie: le chef de l'agence anti-corruption suspecté de corruption

Dans le cadre de l'enquête, la police a mené des perquisitions dans deux propriétés, interrogé plus de 90 personnes et saisi des preuves, notamment des documents de change en dollars singapouriens et américains entre 2021 et 2023, s'élevant à plus de 7,4 milliards de roupies (478.000 dollars), a indiqué la police.

M. Bahuri a rejeté à plusieurs reprises les accusations qui pèsent contre lui. La Commission n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

Si cet ancien chef de la police de la région du sud de Sumatra est reconnu coupable de corruption, il encourt la prison à vie.