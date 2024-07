Indonésie: plus de 700.000 ha de forêts détruits par l'exploitation minière depuis 2001

L'activité minière en Indonésie, et en particulier l'extraction de charbon, a provoqué la destruction de quelque 721.000 hectares de forêts entre 2001 et 2023, selon une nouvelle étude s'appuyant sur des images prises par satellite.

Diffusée cette semaine, l'étude de The TreeMap, une start-up spécialisée dans la protection de l'environnement, a utilisé des images à haute résolution prises par plusieurs satellites et deux décennies de données issues du programme américain d'observation de la surface terrestre Landsat, pour cartographier les mines et suivre la déforestation.

Selon cette étude, l'exploitation minière -y compris les puits, les installations de traitement, les zones de résidus et les routes- a entraîné le déboisement de 721.000 hectares de forêts, dont 150.000 hectares de forêt primaire.