Indonésie: une campagne sur les réseaux sociaux pour draguer la génération Z

Avec un blouson aviateur imitant Tom Cruise dans "Top Gun" ou quelques pas de danse pour passer pour "un grand-père sympa", les trois candidats à l'élection présidentielle indonésienne ont largement investi les réseaux sociaux pour séduire la génération Z.

Dans un pays où les moins de 40 ans représentent plus de la moitié des quelque 205 millions d'électeurs, le favori Prabowo Subianto, 72 ans, et ses deux rivaux Anies Baswedan et Ganjar Pranowo, tous deux cinquantenaires, ont multiplié les messages sur Instagram, TikTok et les autres plateformes à même de faire basculer le vote jeune.