Indonésie: vaste incendie dans une décharge de l'île de Java

Les élèves d'une école primaire islamique située à 6 km de l'incendie ont été invités à rester chez eux, a indiqué le responsable de l'établissement.

"La fumée était assez épaisse et a perturbé l'activité scolaire et menacé la sécurité et la santé des élèves", a déclaré à l'AFP Amin Bunyamin. "On est inquiets pour leur santé parce que les fumées dégagées par la décharge sont particulières. Elles sont étouffantes".

Les grandes villes de la province de Java, île la plus peuplée de l'archipel indonésien, manquent des infrastructures modernes nécessaires au traitement des déchets.