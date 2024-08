Inflation stable en juillet aux Etats-Unis, la Fed prête à agir

Partager:

Patrick T. Fallon La mesure d'inflation préférée de la banque centrale américaine, la Fed, est restée stable en juillet, au moment où l'institution se prépare à abaisser ses taux pour la première fois depuis 2020, et alors que le sujet est crucial à deux mois de l'élection présidentielle. L'inflation est restée stable sur un an en juillet aux Etats-Unis, à 2,5%, selon l'indice PCE, publié vendredi par le département du Commerce. Sur un mois cependant, elle a accéléré pour le deuxième mois d'affilée, à 0,2% contre 0,1%.

Cette évolution est conforme aux attentes des analystes. "Nous faisons de réels progrès (...). Mais il reste du travail", a commenté le président Joe Biden dans un communiqué. La question du pouvoir d'achat est centrale dans la course à la Maison Blanche, entre la vice-présidente Kamala Harris, candidate démocrate, et l'ancien président Donald Trump côté républicain. Sur un an, "les prix des biens ont diminué de moins de 0,1% et les prix des services ont augmenté de 3,7%", a détaillé le département du Commerce. L'inflation dite sous-jacente, qui exclut les prix volatils de l'énergie et de l'alimentation, est restée stable tant sur un mois que sur un an, respectivement à 0,2% et 2,6%.

Une autre mesure de l'inflation, l'indice CPI sur lequel sont indexées les retraites, avait été publiée plus tôt dans le mois, et avait montré une poursuite du ralentissement en juillet, à 2,9% sur un an, au plus bas depuis mars 2021, contre 3% le mois précédent. - "Le temps est venu" - Par ailleurs, en juillet, les dépenses des consommateurs ont augmenté plus vite qu'en juin, en hausse de 0,3% contre 0,2%, de même que leurs revenus, avec +0,3% contre +0,1%, a encore indiqué le département du Commerce. La baisse de l'inflation depuis plusieurs mois devrait convaincre la Réserve fédérale américaine (Fed) de commencer à abaisser ses taux lors de sa prochaine réunion, les 17 et 18 septembre. ROBERTO SCHMIDT