Inondations au Brésil: l'eau commence à se retirer et dévoile le chaos

La catastrophe climatique sans précédent dans l'Etat du Rio Grande do Sul a fait au moins 149 morts, tandis que 124 personnes sont portées disparues, selon le dernier bilan publié mardi soir par la Défense civile.

L'eau a commencé à se retirer dans certaines zones du sud du Brésil dévasté par les inondations, révélant l'étendue des dégâts dans la région, qui recevra plus d'un milliard de dollars d'aide annoncés mardi par la banque des pays émergents, les Brics.

Plus de 615.000 personnes ont été évacuées de leur domicile, d'après la même source.

Les fonds débloqués par la banque de développement des Brics (acronyme des puissances émergentes autour du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud) serviront à "reconstruire les infrastructures urbaines et rurales" et à "aider" les sinistrés, a indiqué dans une vidéo diffusée sur X la dirigeante de l'institution, l'ex-présidente brésilienne Dilma Rousseff.

Ces inondations, provoquées par des pluies torrentielles qui ont fait déborder les fleuves, constituent le pire désastre environnemental de l'histoire de l'Etat, qui va devoir reconstruire une bonne partie de ses infrastructures.