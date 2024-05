Inondations au Brésil: nouvelle hausse du débit des rivières dans le Sud dévasté

"La situation est critique", témoigne auprès de l'AFP Antonio Vanzan, un habitant de 50 ans de la ville de Sao Leopoldo, en banlieue de Porto Alegre, la capitale de l'Etat du Rio Grande do Sul dévastée par les inondations.

"Si la pluie ne s'arrête pas, que se passera-t-il ? Elle pourrait faire monter le niveau du fleuve et augmenter l'eau dans les quartiers", s'inquiète-t-il.

Non loin, dans une rue inondée, Claudio da Silva avance à coup de rames dans une petite barque après avoir constaté les dégâts dans son quartier. "Ma maison est détruite. Dans la maison voisine, celle de mon beau-frère, l'eau a atteint la moitié du premier étage", raconte cet électricien de 36 ans. "C'est le chaos. Il y a beaucoup d'animaux morts. C'est très triste".

Les fortes averses du début du mois dans la région ont fait déborder les cours d'eau, affectant plus de deux millions de personnes et faisant 145 morts et 806 blessés, selon le dernier bilan dimanche de la Défense civile.