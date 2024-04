Inondations au Kenya: le bilan monte à 13 morts à Nairobi

Le bilan des inondations dans la capitale kényane Nairobi est monté jeudi à 13 morts, après la découverte de trois corps, et les recherches des disparus se poursuivent, a annoncé à l'AFP un responsable policier.

Les victimes ont été retrouvées dans la rivière Mathare, qui traverse le bidonville du même nom, une des zones les plus durement touchées par les inondations de mercredi.

"Nous avons retrouvé trois autres corps aujourd'hui (jeudi) et les recherches se poursuivent car nous avons des personnes portées disparues", a déclaré Fred Abuga, commandant de la police du sous-comté de Starehe, dans le centre de Nairobi.

Des pluies torrentielles dans la nuit de mardi à mercredi ont fait sortir de leurs lits des cours d'eau dans la capitale et les comtés voisins de Machakos et Kiambu, inondant plusieurs quartiers, noyant des routes et coupant certaines voies ferrées.

Le chef de l'Etat kényan a dirigé jeudi matin une réunion des responsables des différents ministères (Intérieur, Défense, Energie...) et services d'urgence concernés.

"Nous devons mettre tout le monde en alerte" a-t-il déclaré, soulignant notamment la nécessité de déplacer les habitants des zones menacées.