Inondations dans le sud de la Chine: le bilan grimpe à 38 morts

"En raison de la gravité de la catastrophe, la recherche et le sauvetage des personnes prises au piège sont difficiles et prennent beaucoup de temps", a déclaré la chaîne de télévision publique CCTV.

Plus de 55.000 personnes ont au total été affectées par ces fortes précipitations, tandis que plus de 2.200 maisons et près de 4.700 routes ont été détruites, selon la même source. La catastrophe a également endommagé des centaines d'installations électriques et de canalisations d'eau, ainsi que près de 7.000 hectares de cultures, selon CCTV.

Un précédent bilan des autorités, jeudi, faisait état de neuf personnes ayant péri dans ces inondations dans les environs de la ville de Meizhou, à l'est de la province de Guangdong. Mais le bilan est passé à 38 en milieu d'après-midi vendredi.

Les pluies diluviennes qui se sont abattues cette semaine sur la région densément peuplée de Guangdong, ont provoqué des inondations et des glissements de terrain, certaines zones ayant connu des inondations record.