Inondations en Birmanie: environ 14.000 personnes déplacées

"C'est la première fois de ma vie que ma maison est inondée", se souvient Phwar Than Hme, 101 ans, depuis le monastère bouddhique où elle a élu refuge.

"Mon voisin et les secouristes m'ont dit de ne pas rester chez moi et d'aller au camp. Ils m'ont transportée sur leur dos et m'ont emmenée ici", a-t-elle décrit.

De fortes pluies ont continué de s'abattre sur Bago durant la nuit de lundi à mardi.

"Je ne m'attendais pas à voir autant d'eau ici (...) Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça ici", a déclaré Chit Nyunt, 69 ans, marchant difficilement dans la rue inondée.