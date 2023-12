Inondations en Thaïlande: six morts

Des inondations dans le Sud de la Thaïlande ont tué au moins six personnes et touché des dizaines de milliers de personnes dont certaines ont dû quitter leur domicile, ont déclaré les autorités mercredi.

Les inondations ont débuté le 22 décembre et plus de 70.000 foyers ont été affectés dans les provinces de Satun, Songkhla, Pattani, Yala et Narathiwat, selon les autorités régionales.

Six personnes, dont une femme de 89 ans et un enfant en bas âge, ont été tuées à Narathiwat, a déclaré le gouverneur adjoint de la province, Preecha Nualnoi.