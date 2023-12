Inondations: la Charente atteint son pic avant une lente décrue jusqu'à Noël

Les prévisions météorologiques de la semaine à venir sont favorables à la décrue mais celle-ci s'annonce lente, centimètre par centimètre, la pente de la Charente étant très faible dans ce secteur.

"En raison du niveau très plat du fleuve, on va maintenir le dispositif de sécurité jusqu'au week-end de Noël", a poursuivi M. Drapon. Dans les rues inondées, les trottoirs ont été surélevés avec parpaings et planches en bois pour permettre aux riverains de circuler. Barques et kayaks ont permis de déplacer les plus jeunes et les plus âgés.

Plus d'une centaine de pompiers sont mobilisés pour leur venir en aide, aucune victime n'étant à déplorer. Un marché de Noël a été déplacé dans la semaine et jeudi, les 142 détenus de la maison d'arrêt de Saintes avaient dû être évacués vers d'autres établissements pénitentiaires, comme en 2021.