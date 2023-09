Inquiet pour 2027, le nouveau patron du Grand Orient de France prône de "réparer la République"

"Il faut réparer la République": le nouveau patron du Grand Orient de France (GODF), Guillaume Trichard, dit son inquiétude sur l'extrême droite et sa volonté d'ouverture pour "montrer que la franc-maçonnerie n'est pas secrète".

Sous le plafond bleu du temple où il reçoit l'AFP, au siège du GODF, devant un autel orné du compas et de l'équerre maçonnique, il tient à dissiper quelques clichés élitistes sur son obédience: "toutes les classes sociales et professionnelles sont représentées. On a des ouvriers, des techniciens, des agents de maîtrise... je souhaite que ça s'accentue, parce que le Grand Orient de France est à l'image de la société".

Le GODF compte aujourd'hui 52.500 membres et 1.392 loges. Après le "tassement" provoqué par la crise sanitaire "on a repris une courbe ascendante depuis trois ans, avec beaucoup de candidatures spontanées de jeunes entre 20 et 30 ans", ajoute celui qui a été initié à 23 ans.

Un "rebond" lié à la "politique d'ouverture" entamée depuis quelques années pour montrer que la franc-maçonnerie "n'est pas secrète", et que Guillaume Trichard compte "pérenniser".