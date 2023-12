Insectes et coraux: des scientifiques appellent à plus de biodiversité chez les émojis

"Si la crise de la biodiversité peut sembler éloignée de la vie en ligne, dans notre société de plus en plus numérisée, nous ne devrions pas sous-estimer le potentiel des emojis pour sensibiliser et promouvoir la diversité de la vie sur Terre", écrivent les auteurs Stefano Mammola, Mattia Falaschi et Gentile Francesco Ficetola.

"Le développement et la préservation de collections d'emojis diversifiés et inclusifs sont essentiels pour garantir une représentation équitable de l'arbre de vie dans les outils de communication numérique", ajoutent ces biologistes de la conservation de l'Université de Milan.

L'équipe a évalué les emojis liés à la nature et aux animaux disponibles sur Emojipedia, un catalogue en ligne d'emojis, et a suivi leur évolution entre 2015 et 2022.