Intempéries: la Moselle en vigilance rouge crues, hauteur record

Le service de surveillance fait état d'une "menace directe et généralisée de la sécurité des personnes et des biens".

"Les pluies exceptionnelles observées ont provoqué une montée rapide sur tous les cours d'eau du bassin versant des Nieds", note Vigicrues sur son site samedi matin.

"Sur la Nied française, la réaction modérée va se poursuivre" samedi dans les secteurs "d'Ancerville et Condé-Northen", affirme Vigicrues, annonçant en outre une "réaction importante" de la Nied allemande qui "va se poursuivre samedi et dimanche" dans les secteurs de "Faulquemont et Varize".

"Sur la Nied réunie, le pic de crue, d'une hauteur de l'ordre de cinq mètres, est en cours sur le secteur de Filstroff", indique la même source.