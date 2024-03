Intempéries: le bilan monte à quatre morts, trois personnes toujours portées disparues

Le bilan des crues dans le Gard est monté à quatre morts, tous emportés avec leurs véhicules par des rivières en crue, et les recherches se poursuivaient lundi, dans ce département et en Ardèche, pour retrouver trois personnes, dont deux enfants, toujours portées disparues.

La mère de famille, âgée de 40 ans, avait elle été sauvée, mais les deux enfants, de quatre et 13 ans, restaient encore introuvables lundi.

Les recherches sont menées par 110 sapeurs-pompiers et 120 gendarmes, appuyés par deux hélicoptères, trois drones, six chiens et des sauveteurs aquatiques, a précisé la préfecture du Gard dans un communiqué, rappelant que tous les cours d'eau gardois sont désormais repassés en vigilance verte, à l'exception de la Cèze aval et du Rhône.

Si la Préfecture n'affirme pas que le corps de l'homme est celui du père de famille, elle lie bien cette découverte à "l'incident sur la commune de Dions".