Intempéries: sept disparus, dont deux enfants et un belge

Une famille de quatre personnes, dont deux enfants de 4 et 13 ans, a été prise dans les flots en tentant de traverser un pont submersible sur le Gardon à Dions, au nord de Nîmes, a indiqué lors d'un point presse Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture.

Les occupants du véhicule ont pu appeler les secours après s'être engagés sur le pont, mais leur voiture a été emportée et n'avait pas encore été retrouvée dimanche matin, pas plus que le père de famille et les deux enfants.

La mère de famille, une femme de 40 ans qui se trouvait également dans la voiture, a pu être retrouvée par les sauveteurs et a été transportée à l'hôpital, a-t-il précisé. D'importants effectifs de pompiers ont été engagé, dont 20 sauveteurs ainsi que deux drone, une équipe canine et un hélicoptère.

Peu après 05H00 dimanche matin, les secours ont également reçu un appel d'urgence de deux automobilistes se disant en difficulté, avant de perdre le contact.