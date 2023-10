Intenses bombardements israéliens à Gaza, communications et internet coupés

L'armée israélienne mène vendredi soir d'intenses bombardements, "sans précédent" depuis le début de la guerre, sur le nord de la bande de Gaza, notamment à Gaza-ville, selon des images de l'AFP et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Les communications et l'internet ont été coupés dans la bande de Gaza, selon le gouvernement du Hamas au pouvoir dans le territoire palestinien.

Les frappes israéliennes ont commencé à 19H00 locales et se poursuivaient plus d'une heure plus tard.