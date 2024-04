Irak: 700 personnes rapatriées du camp d'Al-Hol en Syrie

S'exprimant sous anonymat, le responsable a expliqué que ces nouveaux venus seront retenus au camp d'Al-Jadaa, le temps d'une "réhabilitation psychologique" qui permettra de s'assurer qu'ils ont la capacité de "rentrer dans leurs régions d'origine" et garantir ainsi qu'ils ne posent aucun danger et n'ont aucune affiliation djihadiste.

Plus de 43.000 personnes vivent en Syrie dans le camp délabré et surpeuplé d'Al-Hol, sous administration kurde. Il s'agit de déplacés syriens, de réfugiés irakiens et de milliers d'étrangers originaires d'au moins 45 pays, dont des familles de djihadistes de l'EI.

Le retour en Irak de proches de djihadistes fait polémique parmi une population dont une partie a été martyrisée pendant trois ans par les exactions de l'EI.