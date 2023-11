Irak: deux attaques de drones contre la coalition internationale antidjihadistes

Interrogé par l'AFP, un responsable du département de la Défense américain a assuré, sous couvert de l'anonymat, que les "attaques d'aujourd'hui" n'avaient "pas fait de victimes ou de dommages aux infrastructures". Les deux attaques de mardi n'ont pas été revendiquées dans l'immédiat.

Le nombre d'attaques visant les forces américaines et de la coalition internationale antidjihadiste déployées en Irak et en Syrie a bondi depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée le 7 octobre par une attaque sans précédent sur le sol israélien du mouvement islamiste palestinien, au pouvoir dans la bande de Gaza et soutenu par l'Iran.