Irak : le groupe Al-Noujaba veut poursuivre les attaques contre les soldats américains

Mais "la Résistance islamique en Irak, avec ses autres factions, va poursuivre" ses actions, jusqu'à ce que ses "revendications soient satisfaites", à savoir "l'arrêt des opérations à Gaza" et le départ des soldats américains d'Irak, promet Al-Noujaba dans le communiqué.

Les Brigades du Hezbollah ont annoncé fin janvier "la suspension" de leurs attaques contre les troupes américaines en Irak et en Syrie, une décision que le mouvement al-Noujaba assure vendredi dans son communiqué comprendre et "respecter".

"Quant à ce qui sort de la machine de guerre psychologique américaine, qui ne cesse de tonner, de menacer et d'intimider, elle ne nous ébranlera pas d'un fil, et ne nous dissuadera pas", poursuit le communiqué.

Depuis la mi-octobre, au moins 165 attaques ont visé les troupes américaines et celles de la coalition internationale antidjihadiste en Irak et Syrie, répercussion directe du conflit qui oppose à Gaza Israël et le mouvement palestinien Hamas.